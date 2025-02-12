TWEET Fiyatı (TWEET)
Bugün için canlı TWEET (TWEET) fiyatı, 0.0463481 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. TWEET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TWEET Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.50K USD
- Gün içindeki TWEET fiyat değişimi -2.87%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, TWEET / USD fiyat değişimi, $ -0.00137082255970461.
Son 30 gün içerisinde, TWEET / USD fiyat değişimi, $ -0.0367445465.
Son 60 gün içerisinde, TWEET / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TWEET / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00137082255970461
|-2.87%
|30 Gün
|$ -0.0367445465
|-79.27%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TWEET fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.08%
-2.87%
-17.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$TWEET is the new bird in town bringing on-chain interactions directly to 𝕏 (formerly Twitter). It's no longer necessary to switch between apps and wallets while scanning the market and KOLs on 𝕏 before buying your favorite coin. You can now seamlessly do this all directly on 𝕏, and much more. We offer the ability to buy/sell crypto directly on X with a public tweet, as well as through a conversation with our bot in DMs. Further, we enable users to send crypto to anyone with an @ X handle, and support communities/projects with our unique Airdrop feature to send crypto to large groups with one single tweet (e.g. to award community prizes or competitions).
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|1 TWEET / GBP
￡0.03707848
|1 TWEET / EUR
€0.044494176
|1 TWEET / USD
$0.0463481
|1 TWEET / MYR
RM0.206712526
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|1 TWEET / JPY
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|1 TWEET / RUB
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|1 TWEET / IDR
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