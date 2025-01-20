TXNScan Fiyatı (TXN)
Bugün için canlı TXNScan (TXN) fiyatı, 0.00577547 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 577.55K USD. TXN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
TXNScan Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 44.80K USD
- Gün içindeki TXNScan fiyat değişimi -6.90%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, TXNScan / USD fiyat değişimi, $ -0.000428609113795486.
Son 30 gün içerisinde, TXNScan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TXNScan / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TXNScan / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000428609113795486
|-6.90%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel TXNScan fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.65%
-6.90%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
As blockchain technology matures, the sheer volume and complexity of on-chain data continue to expand at breakneck speed. Traditional explorers, while indispensable tools for early adopters and developers, often present information in raw technical formats that are inaccessible to the average user. A typical blockchain transaction can be a labyrinth of hexadecimal input data, multiple token transfers, contract calls, and opaque technical indicators. This complexity discourages newcomers, forces professionals to waste time on manual interpretation, and restricts the blockchain’s full potential to a narrow, highly technical audience. TXNScan seeks to change this dynamic by placing advanced artificial intelligence (AI), intuitive interfaces, and intelligent narratives at the core of blockchain exploration. Rather than forcing users to decode complex contract interactions by themselves, TXNScan interprets data, offering clear human-readable explanations, contextual insights, and interactive visual representations. It transforms raw blockchain data into comprehensible stories and actionable intelligence, making the technology accessible to everyone—from curious newcomers to veteran developers and institutional analysts.
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|1 TXN / AUD
A$0.0092985067
|1 TXN / GBP
￡0.0047358854
|1 TXN / EUR
€0.0056022059
|1 TXN / USD
$0.00577547
|1 TXN / MYR
RM0.025989615
|1 TXN / TRY
₺0.2054334679
|1 TXN / JPY
¥0.9011465841
|1 TXN / RUB
₽0.593140769
|1 TXN / INR
₹0.5000401926
|1 TXN / IDR
Rp94.6798209168
|1 TXN / PHP
₱0.3381537685
|1 TXN / EGP
￡E.0.2907371598
|1 TXN / BRL
R$0.0350571029
|1 TXN / CAD
C$0.0083166768
|1 TXN / BDT
৳0.7016618503
|1 TXN / NGN
₦8.982010944
|1 TXN / UAH
₴0.243147287
|1 TXN / VES
Bs0.31187538
|1 TXN / PKR
Rs1.6091614514
|1 TXN / KZT
₸3.063886835
|1 TXN / THB
฿0.1991382056
|1 TXN / TWD
NT$0.190012963
|1 TXN / CHF
Fr0.0052556777
|1 TXN / HKD
HK$0.0449331566
|1 TXN / MAD
.د.م0.0579857188