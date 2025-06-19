UA1 Fiyatı (UA1)
Bugün için canlı UA1 (UA1) fiyatı, 0,0003568 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21,40K USD. UA1 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UA1 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki UA1 fiyat değişimi -%94,72
- Dolaşımdaki arz: 60,00M USD.
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Gün içerisinde, UA1 / USD fiyat değişimi, $ -0,006409502215907506.
Son 30 gün içerisinde, UA1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UA1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UA1 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,006409502215907506
|-%94,72
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel UA1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,52
-%94,72
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is UA1? UA1 is a programmable infrastructure for deploying persistent, intelligent, and economically active agents. These agents are not chatbots or APIs — they are autonomous labor units that reason, evolve, and operate across real-world platforms. Each agent is fully encapsulated with identity, memory, skills, and behavioral logic. It can think, act, earn, and improve over time — without requiring human micromanagement.
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|1 UA1 / VND
₫9,389192
|1 UA1 / AUD
A$0,000549472
|1 UA1 / GBP
￡0,000264032
|1 UA1 / EUR
€0,000310416
|1 UA1 / USD
$0,0003568
|1 UA1 / MYR
RM0,001519968
|1 UA1 / TRY
₺0,014115008
|1 UA1 / JPY
¥0,051850176
|1 UA1 / RUB
₽0,028005232
|1 UA1 / INR
₹0,030930992
|1 UA1 / IDR
Rp5,849179392
|1 UA1 / KRW
₩0,492137808
|1 UA1 / PHP
₱0,02049816
|1 UA1 / EGP
￡E.0,018064784
|1 UA1 / BRL
R$0,001958832
|1 UA1 / CAD
C$0,000488816
|1 UA1 / BDT
৳0,043611664
|1 UA1 / NGN
₦0,552319264
|1 UA1 / UAH
₴0,014867856
|1 UA1 / VES
Bs0,0363936
|1 UA1 / PKR
Rs0,101131392
|1 UA1 / KZT
₸0,185254128
|1 UA1 / THB
฿0,011735152
|1 UA1 / TWD
NT$0,01056128
|1 UA1 / AED
د.إ0,001309456
|1 UA1 / CHF
Fr0,000292576
|1 UA1 / HKD
HK$0,002797312
|1 UA1 / MAD
.د.م0,003261152
|1 UA1 / MXN
$0,00679704