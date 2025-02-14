UK Real Estate Fiyatı (UKRE)
Bugün için canlı UK Real Estate (UKRE) fiyatı, 49.82 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UKRE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UK Real Estate Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.16 USD
- Gün içindeki UK Real Estate fiyat değişimi +8.18%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, UK Real Estate / USD fiyat değişimi, $ +3.77.
Son 30 gün içerisinde, UK Real Estate / USD fiyat değişimi, $ +58.6782351360.
Son 60 gün içerisinde, UK Real Estate / USD fiyat değişimi, $ -11.4187738920.
Son 90 gün içerisinde, UK Real Estate / USD fiyat değişimi, $ -37.16617620890128.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +3.77
|+8.18%
|30 Gün
|$ +58.6782351360
|+117.78%
|60 Gün
|$ -11.4187738920
|-22.92%
|90 Gün
|$ -37.16617620890128
|-42.72%
En güncel UK Real Estate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.01%
+8.18%
-50.25%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 UKRE / AUD
A$78.7156
|1 UKRE / GBP
￡39.3578
|1 UKRE / EUR
€47.329
|1 UKRE / USD
$49.82
|1 UKRE / MYR
RM221.2008
|1 UKRE / TRY
₺1,803.484
|1 UKRE / JPY
¥7,608.0122
|1 UKRE / RUB
₽4,458.89
|1 UKRE / INR
₹4,327.3652
|1 UKRE / IDR
Rp816,721.1808
|1 UKRE / PHP
₱2,884.578
|1 UKRE / EGP
￡E.2,522.3866
|1 UKRE / BRL
R$286.9632
|1 UKRE / CAD
C$70.2462
|1 UKRE / BDT
৳6,020.2488
|1 UKRE / NGN
₦74,804.73
|1 UKRE / UAH
₴2,081.4796
|1 UKRE / VES
Bs3,039.02
|1 UKRE / PKR
Rs13,923.6936
|1 UKRE / KZT
₸24,922.455
|1 UKRE / THB
฿1,678.934
|1 UKRE / TWD
NT$1,632.1032
|1 UKRE / CHF
Fr44.838
|1 UKRE / HKD
HK$387.5996
|1 UKRE / MAD
.د.م495.2108