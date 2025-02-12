Ultrapro Fiyatı (UPRO)
Bugün için canlı Ultrapro (UPRO) fiyatı, 0.00788679 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UPRO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ultrapro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.03 USD
- Gün içindeki Ultrapro fiyat değişimi -4.85%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Ultrapro / USD fiyat değişimi, $ -0.000402791631925824.
Son 30 gün içerisinde, Ultrapro / USD fiyat değişimi, $ -0.0038726031.
Son 60 gün içerisinde, Ultrapro / USD fiyat değişimi, $ -0.0045952618.
Son 90 gün içerisinde, Ultrapro / USD fiyat değişimi, $ -0.01114165311228025.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000402791631925824
|-4.85%
|30 Gün
|$ -0.0038726031
|-49.10%
|60 Gün
|$ -0.0045952618
|-58.26%
|90 Gün
|$ -0.01114165311228025
|-58.55%
En güncel Ultrapro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-4.85%
-22.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Ultrapro Blockchain technology is a decentralized and distributed ledger system that allows multiple parties to maintain a shared database without the need for a central authority. It provides transparency, immutability, and security, making it a powerful tool for various industries. UltraPro is a leading provider of cutting-edge blockchain solutions, revolutionizing industries through transformative technology. What makes your project unique? Ultrapro Blockchain, a leading innovator in blockchain technology, focuses on efficiency, security, and accessibility, delivering societal benefits while propelling the blockchain sector and paving the way for decentralized possibilities. Instantaneous Transactions: UPRO uses advanced blockchain architecture for instant transaction confirmations, making it suitable for everyday transactions and high-frequency trading. Uncompromising Security: UPRO prioritizes security in cryptocurrency, using advanced cryptographic methods for swift transactions and robust features to protect users' assets from potential threats. Decentralized governance: It empowers UPRO holders to propose and vote on protocol enhancements, fostering community and ownership among stakeholders and determining the platform's future. History of your project. What’s next for your project? Ultrapro Wallet: It is a secure, user-friendly decentralized app for storing, managing, and interacting with various cryptocurrencies and decentralized applications, offering a secure and user-friendly experience. Here are some key features of Ultrapro Wallet: Multi-Currency Support: Ultrapro Wallet supports a wide range of cryptocurrencies including UPRO, allowing users to store and manage different assets in one place. Security: The wallet is built with a strong emphasis on security. Additionally, users can enable biometric authentication for an extra layer of protection. Stake UPRO: To earn passive revenue, users can stake their UPRO in any of Ultrapro Wallet's different plans. DApp Browser: The built-in dApp browser lets users interact with decentralized applications. Swap: It offers a convenient built-in swapping feature, allowing users to seamlessly exchange one cryptocurrency for another directly within the wallet interface. QR Payments: Ultrapro Wallet facilitates QR code payments using UPRO, streamlining transactions. This feature simplifies the payment process, making it convenient for both merchants and individuals. Shopping & Other Utilities: Ultrapro Wallet offers shopping on 120+ online brands, Mobile recharge, Ticket and Hotel Bookings utilizing UPRO via utility.ultrapro.live. What can your token be used for?
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