UNIFI (UNIFI) Nedir?

Midas Labs is gaming publisher infrastructure & ecosystem to help onboard and monetize independent gaming studios, with web3 incentive mechanisms. Our mission is to onboard the next wave of gaming studios unto web3, leveraging on the value of digital assets for gamers, a strong offline partnership & in-market presence. Midas Labs publishes its own flaghship gamefi titles as well as promising gaming partners unto web3.

UNIFI (UNIFI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi