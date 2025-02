Unique Venture clubs (UNQ) Nedir?

Unique.vc is a platform that enables individuals to quickly and inexpensively create or join a venture club, pool, and manage assets, collaborating in a trustless way. We are creating a democratized environment in which people can group into various self-governed, flexible, and unique autonomous organizations (DAOs), tailored to their member's needs and creator’s vision.

