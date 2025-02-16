UnityMeta Token Fiyatı (UMT)
Bugün için canlı UnityMeta Token (UMT) fiyatı, 27.73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UMT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UnityMeta Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 19.55K USD
- Gün içindeki UnityMeta Token fiyat değişimi -10.46%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, UnityMeta Token / USD fiyat değişimi, $ -3.2400990180768.
Son 30 gün içerisinde, UnityMeta Token / USD fiyat değişimi, $ -20.9247723810.
Son 60 gün içerisinde, UnityMeta Token / USD fiyat değişimi, $ -21.8630197040.
Son 90 gün içerisinde, UnityMeta Token / USD fiyat değişimi, $ -124.79784943889918.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -3.2400990180768
|-10.46%
|30 Gün
|$ -20.9247723810
|-75.45%
|60 Gün
|$ -21.8630197040
|-78.84%
|90 Gün
|$ -124.79784943889918
|-81.81%
En güncel UnityMeta Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.55%
-10.46%
-24.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UnityMeta Token Is Binance Smart Chain (BSC) Based (BEP-20) Token Purpose is to use in as trade on Exchange for lower and minimum fees. We dislike inflation so we created a system that can fight it. Many people in the world have been affected by inflation and we aim to create an ecosystem that saves people from the negative effect of holding FIAT currency and being under the central bank’s control. UnityMeta Token is a company that aims to bring innovation and novelty to the Metaverse, utilities, nft, sports, gaminig, and cryptotrading sector through Blockchain technology.
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