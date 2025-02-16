Universal Basic Income Fiyatı (UBI)
Bugün için canlı Universal Basic Income (UBI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UBI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Universal Basic Income Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 241.17 USD
- Gün içindeki Universal Basic Income fiyat değişimi -0.57%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Universal Basic Income / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Universal Basic Income / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Universal Basic Income / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Universal Basic Income / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.57%
|30 Gün
|$ 0
|-36.69%
|60 Gün
|$ 0
|-50.40%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Universal Basic Income fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-0.57%
+10.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UBI is the first application to be built on top of the Proof of Humanity registry, an anti-Sybil attack tool designed by Kleros. The UBI token will be streamed directly to an Ethereum address as long as it gets verified as a human in the Proof of Humanity registry and starts the accrual process, establishing a fair and ongoing distribution model. It will provide universal access to liquidity that serves to inhibit financial coercion of public decisions and will be tradeable in all open markets. The ability to develop a reliable self-sovereign identity validation process brought on by Proof of Humanity has established the bedrock for the infrastructure required to make a Universal Basic Income (UBI) mechanism that can reach everyone on Earth.
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