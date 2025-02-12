Unlighted Fiyatı (ULD)
Bugün için canlı Unlighted (ULD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ULD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Unlighted Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.55K USD
- Gün içindeki Unlighted fiyat değişimi +12.80%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Unlighted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Unlighted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Unlighted / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Unlighted / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+12.80%
|30 Gün
|$ 0
|-27.04%
|60 Gün
|$ 0
|-49.49%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Unlighted fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+12.80%
+5.03%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to Unlighted, a revolutionary looting-based battle royale AAA game infused with blockchain technology, enabling players to truly own and gain unparalleled rewards. Imagine a world where Diablo's harvest isn't pumpkins, but treasure—a dark, twisted landscape where every stalk hides a monster and every shadow conceals a rival. At Unlighted, we blend the thrill of battle with the strategic challenge of resource management. Our game transforms fields into battlegrounds and every harvest into a fight for survival. With a world-class development team behind us, we are dedicated to creating an immersive, high-stakes gaming experience where players can reap the ultimate rewards. Equip your scythe, tend your sinister garden, and prepare to enter a world where every victory is a bloody bounty. Join us in Unlighted, where survival meets farming in the most unexpected and thrilling ways.
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