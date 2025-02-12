UNS Token Logosu

UNS Token Fiyatı (UNS)

USD

UNS Token (UNS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.154168
$0.154168$0.154168
0.00%(1D)

Bugünkü UNS Token (UNS) Fiyatı

Bugün için canlı UNS Token (UNS) fiyatı, 0.154168 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UNS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UNS Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.34 USD
- Gün içindeki UNS Token fiyat değişimi -0.01%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

MEXC'deki UNS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UNS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında UNS Token (UNS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, UNS Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UNS Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0007566565.
Son 60 gün içerisinde, UNS Token / USD fiyat değişimi, $ +0.0003066401.
Son 90 gün içerisinde, UNS Token / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-0.01%
30 Gün$ +0.0007566565+0.49%
60 Gün$ +0.0003066401+0.20%
90 Gün$ 0--

UNS Token (UNS) Fiyat Analizi

En güncel UNS Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.154044
$ 0.154044$ 0.154044

$ 0.15435
$ 0.15435$ 0.15435

$ 0.289437
$ 0.289437$ 0.289437

--

-0.01%

-0.04%

UNS Token (UNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.34
$ 3.34$ 3.34

0.00
0.00 0.00

UNS Token (UNS) Nedir?

UNS Token is a multisector utility BEP20 token that enables in connecting real-life utilities to the digital world. UNS is focused on building partnerships with various organizations specifically in essential sectors: Agriculture through Hydroponic Farming, Education, Solar Energy, Healthcare and Crypto Exchange. UNS bridging Digital World to Real World utility by integrating payments through UNS Token in the essential sectors.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UNS Token (UNS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UNS Token (UNS) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

UNS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNS / AUD
A$0.24358544
1 UNS / GBP
0.1233344
1 UNS / EUR
0.14800128
1 UNS / USD
$0.154168
1 UNS / MYR
RM0.68758928
1 UNS / TRY
5.56238144
1 UNS / JPY
¥23.67403808
1 UNS / RUB
14.877212
1 UNS / INR
13.38332408
1 UNS / IDR
Rp2,527.34385792
1 UNS / PHP
8.9648692
1 UNS / EGP
￡E.7.78085896
1 UNS / BRL
R$0.88800768
1 UNS / CAD
C$0.21891856
1 UNS / BDT
18.6620364
1 UNS / NGN
231.483252
1 UNS / UAH
6.42726392
1 UNS / VES
Bs9.25008
1 UNS / PKR
Rs43.01441368
1 UNS / KZT
77.74383904
1 UNS / THB
฿5.26329552
1 UNS / TWD
NT$5.06133544
1 UNS / CHF
Fr0.14029288
1 UNS / HKD
HK$1.19942704
1 UNS / MAD
.د.م1.54322168