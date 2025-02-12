unshETH Ether Logosu

unshETH Ether Fiyatı (UNSHETH)

USD

unshETH Ether (UNSHETH) Canlı Fiyat Grafiği

$1,805.01
$1,805.01$1,805.01
0.00%(1D)

Bugünkü unshETH Ether (UNSHETH) Fiyatı

Bugün için canlı unshETH Ether (UNSHETH) fiyatı, 1,805.01 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UNSHETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
unshETH Ether Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.69 USD
- Gün içindeki unshETH Ether fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında unshETH Ether (UNSHETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, unshETH Ether / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, unshETH Ether / USD fiyat değişimi, $ -780.7040082060.
Son 60 gün içerisinde, unshETH Ether / USD fiyat değişimi, $ -564.6002689620.
Son 90 gün içerisinde, unshETH Ether / USD fiyat değişimi, $ -1,581.2034773628627.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -780.7040082060-43.25%
60 Gün$ -564.6002689620-31.27%
90 Gün$ -1,581.2034773628627-46.69%

unshETH Ether (UNSHETH) Fiyat Analizi

En güncel unshETH Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 4,266.57$ 4,266.57

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unshETH Ether (UNSHETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 2.69$ 2.69

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unshETH Ether (UNSHETH) Kaynağı

Whitepaper
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UNSHETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNSHETH / AUD
A$2,851.9158
1 UNSHETH / GBP
1,444.008
1 UNSHETH / EUR
1,732.8096
1 UNSHETH / USD
$1,805.01
1 UNSHETH / MYR
RM8,050.3446
1 UNSHETH / TRY
65,124.7608
1 UNSHETH / JPY
¥277,177.3356
1 UNSHETH / RUB
174,183.465
1 UNSHETH / INR
156,692.9181
1 UNSHETH / IDR
Rp29,590,323.1344
1 UNSHETH / PHP
104,961.3315
1 UNSHETH / EGP
￡E.91,098.8547
1 UNSHETH / BRL
R$10,396.8576
1 UNSHETH / CAD
C$2,563.1142
1 UNSHETH / BDT
218,496.4605
1 UNSHETH / NGN
2,710,222.515
1 UNSHETH / UAH
75,250.8669
1 UNSHETH / VES
Bs108,300.6
1 UNSHETH / PKR
Rs503,615.8401
1 UNSHETH / KZT
910,230.4428
1 UNSHETH / THB
฿61,623.0414
1 UNSHETH / TWD
NT$59,258.4783
1 UNSHETH / CHF
Fr1,642.5591
1 UNSHETH / HKD
HK$14,042.9778
1 UNSHETH / MAD
.د.م18,068.1501