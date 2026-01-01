Bugünkü unstable dark coin Fiyatı

Bugünkü unstable dark coin (USDARK) fiyatı $ 0,00002422 olup, son 24 saatte % 7,16 değişim gösterdi. Mevcut USDARK / USD dönüşüm oranı USDARK başına $ 0,00002422 şeklindedir.

unstable dark coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.045 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 992,93M USDARK şeklindedir. Son 24 saat içinde USDARK, $ 0,00002382 (en düşük) ile $ 0,00002608 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00037531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001806 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDARK, son bir saatte -%0,19 ve son 7 günde -%31,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

unstable dark coin (USDARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,05K$ 24,05K $ 24,05K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,05K$ 24,05K $ 24,05K Dolaşım Arzı 992,93M 992,93M 992,93M Toplam Arz 992.930.898,503192 992.930.898,503192 992.930.898,503192

Şu anki unstable dark coin piyasa değeri $ 24,05K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDARK arzı 992,93M olup, toplam arzı 992930898.503192. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,05K.