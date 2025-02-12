UPFI Network Fiyatı (UPS)
Bugün için canlı UPFI Network (UPS) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UPS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UPFI Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 38.45 USD
- Gün içindeki UPFI Network fiyat değişimi +0.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki UPS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UPS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, UPFI Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UPFI Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UPFI Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UPFI Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.02%
|30 Gün
|$ 0
|-31.02%
|60 Gün
|$ 0
|-30.12%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel UPFI Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.03%
+0.02%
-17.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UPFI Network, the fractional-algorithmic stablecoin protocol on Solana, has completed its funding round, raising more 2 million USD in Seed Round and Private Round, Public sale. This round of fundraising has attracted several prestigious investors, backers and community partners worldwide. UPFI Network currently has more than 110,000 followers on social media channels. UPFI Network has reached an impressive milestone by winning the 1st prize at Solana Season Hackathon - Nation Vietnam. UPFI Network is the unique fractional-algorithmic stablecoin protocol. UPFI Protocol's final goal is to provide stable, highly scalable, decentralized, algorithmic money in place of fixed-supply digital assets. This stablecoin protocol should help to overcome the risks and restrictions that previous stablecoins have, by providing the 2 tokens - system: UPFI and UPS. Whereas, UPFI is a stable coin partially backed by collateral (USDC and UPS share token), and partially stabilized algorithmically. UPFI price is guaranteed to be pegged at 1$. Besides, UPS is the non-stable and utility token, serving as a volatility-absorbing asset, and gives the protocol greater capacity for scaling since the system requires less external collateral (USDC) to grow.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 UPS / AUD
A$--
|1 UPS / GBP
￡--
|1 UPS / EUR
€--
|1 UPS / USD
$--
|1 UPS / MYR
RM--
|1 UPS / TRY
₺--
|1 UPS / JPY
¥--
|1 UPS / RUB
₽--
|1 UPS / INR
₹--
|1 UPS / IDR
Rp--
|1 UPS / PHP
₱--
|1 UPS / EGP
￡E.--
|1 UPS / BRL
R$--
|1 UPS / CAD
C$--
|1 UPS / BDT
৳--
|1 UPS / NGN
₦--
|1 UPS / UAH
₴--
|1 UPS / VES
Bs--
|1 UPS / PKR
Rs--
|1 UPS / KZT
₸--
|1 UPS / THB
฿--
|1 UPS / TWD
NT$--
|1 UPS / CHF
Fr--
|1 UPS / HKD
HK$--
|1 UPS / MAD
.د.م--