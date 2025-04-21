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USD BIT Fiyatı (USDBIT)

USD

USD BIT (USDBIT) Canlı Fiyat Grafiği

$1.011
$1.011$1.011
+0.10%(1D)

Bugünkü USD BIT (USDBIT) Fiyatı

Bugün için canlı USD BIT (USDBIT) fiyatı, 1.011 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. USDBIT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
USD BIT Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki USD BIT fiyat değişimi +0.04%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında USD BIT (USDBIT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, USD BIT / USD fiyat değişimi, $ +0.00040386.
Son 30 gün içerisinde, USD BIT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, USD BIT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, USD BIT / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00040386+0.04%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

USD BIT (USDBIT) Fiyat Analizi

En güncel USD BIT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

-0.48%

+0.04%

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USD BIT (USDBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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USD BIT (USDBIT) Nedir?

USDBIT is a stablecoin built on the Binance Smart Chain and fully backed by a secured lot of rare Alexandrite gemstones. Each USDBIT token is pegged to 1 USD, offering a transparent, asset-backed alternative to volatile cryptocurrencies. With 100% of its 311,860,000 token supply in circulation and no future minting, USDBIT provides a secure, auditable, and stable digital currency designed for everyday transactions, trading, and value preservation.

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USD BIT (USDBIT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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USDBIT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDBIT / VND
25,923.051
1 USDBIT / AUD
A$1.57716
1 USDBIT / GBP
0.74814
1 USDBIT / EUR
0.87957
1 USDBIT / USD
$1.011
1 USDBIT / MYR
RM4.4484
1 USDBIT / TRY
38.52921
1 USDBIT / JPY
¥142.57122
1 USDBIT / RUB
82.30551
1 USDBIT / INR
86.24841
1 USDBIT / IDR
Rp17,135.59065
1 USDBIT / KRW
1,436.07495
1 USDBIT / PHP
57.21249
1 USDBIT / EGP
￡E.51.21726
1 USDBIT / BRL
R$5.90424
1 USDBIT / CAD
C$1.39518
1 USDBIT / BDT
122.77584
1 USDBIT / NGN
1,513.467
1 USDBIT / UAH
41.78463
1 USDBIT / VES
Bs80.88
1 USDBIT / PKR
Rs283.89891
1 USDBIT / KZT
528.20706
1 USDBIT / THB
฿33.54498
1 USDBIT / TWD
NT$32.90805
1 USDBIT / AED
د.إ3.71037
1 USDBIT / CHF
Fr0.81891
1 USDBIT / HKD
HK$7.84536
1 USDBIT / MAD
.د.م9.36186
1 USDBIT / MXN
$19.92681