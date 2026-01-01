Bugünkü USDZ Fiyatı

Bugünkü USDZ (USDZ) fiyatı $ 0,914643 olup, son 24 saatte % 2,93 değişim gösterdi. Mevcut USDZ / USD dönüşüm oranı USDZ başına $ 0,914643 şeklindedir.

USDZ, şu anda piyasa değeri açısından $ 274.393 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00K USDZ şeklindedir. Son 24 saat içinde USDZ, $ 0,886561 (en düşük) ile $ 0,926459 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,16 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,428493 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDZ, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde +%2,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USDZ (USDZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 274,39K$ 274,39K $ 274,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 274,39K$ 274,39K $ 274,39K Dolaşım Arzı 300,00K 300,00K 300,00K Toplam Arz 300.000,0 300.000,0 300.000,0

