Utility NexusMind Fiyatı (UNMD)
Bugün için canlı Utility NexusMind (UNMD) fiyatı, 6.55 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. UNMD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Utility NexusMind Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.88K USD
- Gün içindeki Utility NexusMind fiyat değişimi -2.29%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Utility NexusMind / USD fiyat değişimi, $ -0.153805899058055.
Son 30 gün içerisinde, Utility NexusMind / USD fiyat değişimi, $ -5.9672484650.
Son 60 gün içerisinde, Utility NexusMind / USD fiyat değişimi, $ -4.0339478450.
Son 90 gün içerisinde, Utility NexusMind / USD fiyat değişimi, $ -7.961208114294584.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.153805899058055
|-2.29%
|30 Gün
|$ -5.9672484650
|-91.10%
|60 Gün
|$ -4.0339478450
|-61.58%
|90 Gün
|$ -7.961208114294584
|-54.86%
En güncel Utility NexusMind fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-2.29%
-5.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"NexusMind is a revolutionary decentralized social software that has been dubbed the ""Twitter Killer"". UNMD is the utility token with fixed supply of 1 billion tokens and could been earned when users contribute on site.The app is built on the cutting-edge decentralized network Nostr, which provides users with greater control over their social media experience. With NexusMind, users can enjoy a more secure and private social networking experience that is not controlled by a central authority. Unlike traditional social media platforms, NexusMind allows users to connect with others in a completely decentralized and transparent manner, ensuring that users remain in control of their data at all times. Additionally, NexusMind offers a wide range of innovative features and tools that enable users to customize their experience to their liking, including customizable profiles, real-time messaging, and advanced privacy settings. With its user-centric design and state-of-the-art technology, NexusMind is poised to revolutionize the world of social media and usher in a new era of decentralized networking."
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|1 UNMD / AUD
A$10.2835
|1 UNMD / GBP
￡5.1745
|1 UNMD / EUR
€6.2225
|1 UNMD / USD
$6.55
|1 UNMD / MYR
RM29.0165
|1 UNMD / TRY
₺237.241
|1 UNMD / JPY
¥997.827
|1 UNMD / RUB
₽595.788
|1 UNMD / INR
₹567.6885
|1 UNMD / IDR
Rp105,645.1465
|1 UNMD / PHP
₱378.2625
|1 UNMD / EGP
￡E.331.3645
|1 UNMD / BRL
R$37.335
|1 UNMD / CAD
C$9.2355
|1 UNMD / BDT
৳793.5325
|1 UNMD / NGN
₦9,894.2335
|1 UNMD / UAH
₴271.7595
|1 UNMD / VES
Bs399.55
|1 UNMD / PKR
Rs1,822.9305
|1 UNMD / KZT
₸3,247.359
|1 UNMD / THB
฿220.6695
|1 UNMD / TWD
NT$214.054
|1 UNMD / CHF
Fr5.8295
|1 UNMD / HKD
HK$50.959
|1 UNMD / MAD
.د.م65.1725