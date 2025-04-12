UwU Lend Fiyatı (UWU)
Bugün için canlı UwU Lend (UWU) fiyatı, 0.00391903 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 40.02K USD. UWU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
UwU Lend Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki UwU Lend fiyat değişimi +1.63%
- Dolaşımdaki arz: 10.21M USD.
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Gün içerisinde, UwU Lend / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UwU Lend / USD fiyat değişimi, $ -0.0016300546.
Son 60 gün içerisinde, UwU Lend / USD fiyat değişimi, $ -0.0027155393.
Son 90 gün içerisinde, UwU Lend / USD fiyat değişimi, $ -0.08396759157528478.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.63%
|30 Gün
|$ -0.0016300546
|-41.59%
|60 Gün
|$ -0.0027155393
|-69.29%
|90 Gün
|$ -0.08396759157528478
|-95.54%
En güncel UwU Lend fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.30%
+1.63%
-16.31%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.
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|1 UWU / VND
₫100.48784823
|1 UWU / AUD
A$0.0062312577
|1 UWU / GBP
￡0.0029784628
|1 UWU / EUR
€0.0034487464
|1 UWU / USD
$0.00391903
|1 UWU / MYR
RM0.0173221126
|1 UWU / TRY
₺0.1491582818
|1 UWU / JPY
¥0.563556514
|1 UWU / RUB
₽0.3261416766
|1 UWU / INR
₹0.3373501024
|1 UWU / IDR
Rp65.3171405398
|1 UWU / KRW
₩5.5747026041
|1 UWU / PHP
₱0.2232671391
|1 UWU / EGP
￡E.0.2011638099
|1 UWU / BRL
R$0.0230047061
|1 UWU / CAD
C$0.0054082614
|1 UWU / BDT
৳0.4762797159
|1 UWU / NGN
₦6.2604152832
|1 UWU / UAH
₴0.162247842
|1 UWU / VES
Bs0.27825113
|1 UWU / PKR
Rs1.0989743926
|1 UWU / KZT
₸2.0253155137
|1 UWU / THB
฿0.1311307438
|1 UWU / TWD
NT$0.1267414302
|1 UWU / AED
د.إ0.0143828401
|1 UWU / CHF
Fr0.0031744143
|1 UWU / HKD
HK$0.0303724825
|1 UWU / MAD
.د.م0.036446979
|1 UWU / MXN
$0.0794779284