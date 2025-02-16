V3S Share Fiyatı (VSHARE)
Bugün için canlı V3S Share (VSHARE) fiyatı, 0.00164411 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VSHARE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
V3S Share Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 22.01 USD
- Gün içindeki V3S Share fiyat değişimi -0.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, V3S Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, V3S Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0006578667.
Son 60 gün içerisinde, V3S Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0008849188.
Son 90 gün içerisinde, V3S Share / USD fiyat değişimi, $ -0.003004105137643579.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.21%
|30 Gün
|$ -0.0006578667
|-40.01%
|60 Gün
|$ -0.0008849188
|-53.82%
|90 Gün
|$ -0.003004105137643579
|-64.62%
En güncel V3S Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.21%
-0.21%
-6.47%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
V3S Finance, the first ecosystem running around an algorithmic token pegged to VVS on Cronos chain. Build by a team of VVS Diamond holders, V3S is inspired by the most successful algorithmic stablecoin on Fantom: Tomb, and the most prominent algorithmic token project on Cronos: DarkCrypto. V3S Shares (VSHARE) are one of the ways to measure the value of the V3S Protocol and shareholder trust in its ability to maintain V3S close to peg. During epoch expansions the protocol mints V3S and distributes it proportionally to all VSHARE holders who have staked their tokens in the boardroom. VSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the V3S finance ecosystem.
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|1 VSHARE / EUR
€0.0015619045
|1 VSHARE / USD
$0.00164411
|1 VSHARE / MYR
RM0.0072834073
|1 VSHARE / TRY
₺0.0595496642
|1 VSHARE / JPY
¥0.2504637174
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|1 VSHARE / INR
₹0.1424950137
|1 VSHARE / IDR
Rp26.5178995133
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￡E.0.0831755249
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R$0.009371427
|1 VSHARE / CAD
C$0.0023181951
|1 VSHARE / BDT
৳0.1991839265
|1 VSHARE / NGN
₦2.4835432427
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₴0.0682141239
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Rs0.4575722541
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₸0.8151168558
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฿0.0554229481
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Fr0.0014632579
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