Vaporum Coin Fiyatı (VPRM)
Bugün için canlı Vaporum Coin (VPRM) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VPRM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vaporum Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.34 USD
- Gün içindeki Vaporum Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki VPRM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VPRM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Vaporum Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vaporum Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vaporum Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vaporum Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-4.55%
|60 Gün
|$ 0
|-11.11%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vaporum Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Vaporum Coin is an open-source, privacy currency that allows for UTXO smart contracts, dApps, Fungible and Non Fungible (NFT) tokens, 50/50 hybrid POW/POS with fast transactions. Its purpose is to bring the latest blockchain technology along with some common sense implementations to Peer-to-Peer transactions. Built on the Komodo platform, along with our in house developers we are working to implement many great ideas! What makes your project unique? Vaporum coin is a powerful and innovative cryptocurrency that offers users a fast, secure, and affordable payment solution. Its unique features and benefits make it an ideal choice for individuals and businesses looking to make payments and transactions on a global scale. Whether you are looking to make purchases, send money to friends and family, or simply want a secure and decentralized payment option. History of your project. September 29, 2022 Launch Date, since then we have been included on AtomicDEX, listed on xeggex.com and our community has grown substantially. What’s next for your project? Exchange Listing, private wallet app, escrow services What can your token be used for? P2P payment, Private messaging, Future escrow services.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VPRM / AUD
A$--
|1 VPRM / GBP
￡--
|1 VPRM / EUR
€--
|1 VPRM / USD
$--
|1 VPRM / MYR
RM--
|1 VPRM / TRY
₺--
|1 VPRM / JPY
¥--
|1 VPRM / RUB
₽--
|1 VPRM / INR
₹--
|1 VPRM / IDR
Rp--
|1 VPRM / PHP
₱--
|1 VPRM / EGP
￡E.--
|1 VPRM / BRL
R$--
|1 VPRM / CAD
C$--
|1 VPRM / BDT
৳--
|1 VPRM / NGN
₦--
|1 VPRM / UAH
₴--
|1 VPRM / VES
Bs--
|1 VPRM / PKR
Rs--
|1 VPRM / KZT
₸--
|1 VPRM / THB
฿--
|1 VPRM / TWD
NT$--
|1 VPRM / CHF
Fr--
|1 VPRM / HKD
HK$--
|1 VPRM / MAD
.د.م--