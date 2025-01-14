Varen Fiyatı (VRN)
Bugün için canlı Varen (VRN) fiyatı, 0.588622 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 28.62K USD. VRN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Varen Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 791.30 USD
- Gün içindeki Varen fiyat değişimi +18.77%
- Dolaşımdaki arz: 48.62K USD.
MEXC'deki VRN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VRN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Varen / USD fiyat değişimi, $ +0.09304.
Son 30 gün içerisinde, Varen / USD fiyat değişimi, $ -0.4301366448.
Son 60 gün içerisinde, Varen / USD fiyat değişimi, $ -0.4358051336.
Son 90 gün içerisinde, Varen / USD fiyat değişimi, $ -1.0798156078582124.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.09304
|+18.77%
|30 Gün
|$ -0.4301366448
|-73.07%
|60 Gün
|$ -0.4358051336
|-74.03%
|90 Gün
|$ -1.0798156078582124
|-64.72%
En güncel Varen fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.34%
+18.77%
-74.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Our vision for Varen is to be an Ethereum based multi-chain DeFi hub, with a focus on bringing multi-chain services to retail DeFi users, powered by our DEX at varen.exchange. Varen, or Varenne originally, was considered the dark horse in trotter racing. Always coming up from behind, before eventually going on to become a legendary racing horse. This is our thesis at Varen: build quietly, focus on a long term sustainable ecosystem, and dedicate to building high quality code, an immersive user experience, and provide accessible information to push the defi user experience and user value forward. Varen is a rebrand of an old memecoin called YFL which has been taken over (via formal DAO processed) by a community team, rebranded and token migrated. We're currently transitioning out of supporting a DEX that lost the network effect wars and did not successfully carve out a niche. We're about to drop our first product in partnership with Ren, which will be a DEX-style swap UX for cross-chain for any ERC-20 renASSET supported chains (Dogecoin, BTC, LUNA, FIL, ZEC etc etc). It will allow you to convert any ERC-20 to any native asset Ren supports. So you visit a UI which looks like Uniswap, you can select any token in your wallet ie. $AAVE and you can swap $AAVE to real BTC on the BTC chain or real ZEC on the ZEC chain. The platform takes your $AAVE, converts it into $renBTC and burns $renBTC across the bridge into BTC all in a single transaction behind the scenes, where a retail user is simply connecting their Ethereum wallet, inputting their BTC address and swapping from ERC20 to real BTC. We even support BTC on BTC chain -> Dogecoin on Dogecoin chain in a single transaction using Ethereum as the bridge (BTC -> renBTC -> renDOGECOIN -> Dogecoin).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VRN / AUD
A$0.94768142
|1 VRN / GBP
￡0.47678382
|1 VRN / EUR
€0.57096334
|1 VRN / USD
$0.588622
|1 VRN / MYR
RM2.648799
|1 VRN / TRY
₺20.88430856
|1 VRN / JPY
¥92.74916854
|1 VRN / RUB
₽60.47502428
|1 VRN / INR
₹50.93934788
|1 VRN / IDR
Rp9,493.90189666
|1 VRN / PHP
₱34.46970432
|1 VRN / EGP
￡E.29.73129722
|1 VRN / BRL
R$3.58470798
|1 VRN / CAD
C$0.84172946
|1 VRN / BDT
৳71.14085492
|1 VRN / NGN
₦909.76827698
|1 VRN / UAH
₴24.9575728
|1 VRN / VES
Bs31.196966
|1 VRN / PKR
Rs164.0489514
|1 VRN / KZT
₸312.59359932
|1 VRN / THB
฿20.43695584
|1 VRN / TWD
NT$19.47750198
|1 VRN / CHF
Fr0.53564602
|1 VRN / HKD
HK$4.57947916
|1 VRN / MAD
.د.م5.9156511