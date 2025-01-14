Vaulted Bellscoin Logosu

Vaulted Bellscoin Fiyatı (VBELLS)

USD

Vaulted Bellscoin (VBELLS) Canlı Fiyat Grafiği

$0.427781
$0.427781$0.427781
+0.30%(1D)

Bugünkü Vaulted Bellscoin (VBELLS) Fiyatı

Bugün için canlı Vaulted Bellscoin (VBELLS) fiyatı, 0.427781 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 350.05K USD. VBELLS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vaulted Bellscoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.81K USD
- Gün içindeki Vaulted Bellscoin fiyat değişimi +0.36%
- Dolaşımdaki arz: 818.30K USD.

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USD Bazında Vaulted Bellscoin (VBELLS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vaulted Bellscoin / USD fiyat değişimi, $ +0.00151814.
Son 30 gün içerisinde, Vaulted Bellscoin / USD fiyat değişimi, $ -0.2090920377.
Son 60 gün içerisinde, Vaulted Bellscoin / USD fiyat değişimi, $ -0.3144660909.
Son 90 gün içerisinde, Vaulted Bellscoin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00151814+0.36%
30 Gün$ -0.2090920377-48.87%
60 Gün$ -0.3144660909-73.51%
90 Gün$ 0--

Vaulted Bellscoin (VBELLS) Fiyat Analizi

En güncel Vaulted Bellscoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.354057
$ 0.354057$ 0.354057

$ 0.450866
$ 0.450866$ 0.450866

$ 2.17
$ 2.17$ 2.17

+0.11%

+0.36%

-25.51%

Vaulted Bellscoin (VBELLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 350.05K
$ 350.05K$ 350.05K

$ 1.81K
$ 1.81K$ 1.81K

818.30K
818.30K 818.30K

Vaulted Bellscoin (VBELLS) Nedir?

Vaulted Bellscoin is a non-custodial wrapped form of Bellscoin ($BELLS) bridged permissionlessly to the Ethereum network using the Televault protocol. Televault is a permissionless and trust-minimized cross-chain bridge that enables anyone to "teleport" fungible assets from UTXO-based blockchains (e.g. BTC, LTC, DOGE, BEL) to Ethereum by leveraging Emblem Vault, the leading protocol for cross-chain NFTs.

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Vaulted Bellscoin (VBELLS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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VBELLS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VBELLS / AUD
A$0.68872741
1 VBELLS / GBP
0.34650261
1 VBELLS / EUR
0.41494757
1 VBELLS / USD
$0.427781
1 VBELLS / MYR
RM1.9250145
1 VBELLS / TRY
15.17766988
1 VBELLS / JPY
¥67.40545217
1 VBELLS / RUB
43.95021994
1 VBELLS / INR
37.02016774
1 VBELLS / IDR
Rp6,899.69258243
1 VBELLS / PHP
25.05085536
1 VBELLS / EGP
￡E.21.60721831
1 VBELLS / BRL
R$2.60518629
1 VBELLS / CAD
C$0.61172683
1 VBELLS / BDT
51.70161166
1 VBELLS / NGN
661.17403579
1 VBELLS / UAH
18.1379144
1 VBELLS / VES
Bs22.672393
1 VBELLS / PKR
Rs119.2225647
1 VBELLS / KZT
227.17737786
1 VBELLS / THB
฿14.85255632
1 VBELLS / TWD
NT$14.15527329
1 VBELLS / CHF
Fr0.38928071
1 VBELLS / HKD
HK$3.32813618
1 VBELLS / MAD
.د.م4.29919905