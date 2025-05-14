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Vela AI Fiyatı (VELAAI)

USD

Vela AI (VELAAI) Canlı Fiyat Grafiği

$1.31
$1.31$1.31
+103.70%(1D)

Bugünkü Vela AI (VELAAI) Fiyatı

Bugün için canlı Vela AI (VELAAI) fiyatı, 1.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VELAAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vela AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Vela AI fiyat değişimi +103.73%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Vela AI (VELAAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ +0.66698.
Son 30 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.66698+103.73%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Vela AI (VELAAI) Fiyat Analizi

En güncel Vela AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.609824
$ 0.609824$ 0.609824

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

+36.28%

+103.73%

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Vela AI (VELAAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

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Vela AI (VELAAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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VELAAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VELAAI / VND
33,589.71
1 VELAAI / AUD
A$2.0174
1 VELAAI / GBP
0.9825
1 VELAAI / EUR
1.1659
1 VELAAI / USD
$1.31
1 VELAAI / MYR
RM5.6461
1 VELAAI / TRY
50.8018
1 VELAAI / JPY
¥192.7534
1 VELAAI / RUB
104.5904
1 VELAAI / INR
111.4155
1 VELAAI / IDR
Rp21,833.3246
1 VELAAI / KRW
1,855.5233
1 VELAAI / PHP
73.1111
1 VELAAI / EGP
￡E.66.1026
1 VELAAI / BRL
R$7.336
1 VELAAI / CAD
C$1.8209
1 VELAAI / BDT
158.8637
1 VELAAI / NGN
2,099.3536
1 VELAAI / UAH
54.3126
1 VELAAI / VES
Bs120.52
1 VELAAI / PKR
Rs368.0707
1 VELAAI / KZT
668.7026
1 VELAAI / THB
฿43.6361
1 VELAAI / TWD
NT$39.6799
1 VELAAI / AED
د.إ4.8077
1 VELAAI / CHF
Fr1.0873
1 VELAAI / HKD
HK$10.218
1 VELAAI / MAD
.د.م12.2223
1 VELAAI / MXN
$25.4271