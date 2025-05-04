Vela Token Fiyatı (VELA)
Bugün için canlı Vela Token (VELA) fiyatı, 0.00275655 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 46.35K USD. VELA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vela Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Vela Token fiyat değişimi -19.43%
- Dolaşımdaki arz: 16.81M USD.
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Gün içerisinde, Vela Token / USD fiyat değişimi, $ -0.000665012110016528.
Son 30 gün içerisinde, Vela Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0014782048.
Son 60 gün içerisinde, Vela Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0018517141.
Son 90 gün içerisinde, Vela Token / USD fiyat değişimi, $ -0.017168841177442547.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000665012110016528
|-19.43%
|30 Gün
|$ -0.0014782048
|-53.62%
|60 Gün
|$ -0.0018517141
|-67.17%
|90 Gün
|$ -0.017168841177442547
|-86.16%
En güncel Vela Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.03%
-19.43%
-40.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vela Exchange is a permissionless, self-custody driven perpetual exchange built with innovative blockchain architecture to ensure fast transactions, secure trading, and extensibility into additional synthetic options and derivatives. The rewards structure of Vela Exchange is carefully balanced to manage token & rewards supply while maintaining high incentives for liquidity provisioning and trading. While perpetual trading is the first product of Vela Exchange, the long term vision of Vela Exchange is to provide traders with a home base complete with everything they need to trade crypto assets and leveraged products. This vision is always in motion at Vela Exchange and is an essential part of the Vela team’s ethos as we continue building in the cryptocurrency ecosystem.
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