Venator Universe Fiyatı (VNT)
Bugün için canlı Venator Universe (VNT) fiyatı, 0.396884 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VNT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Venator Universe Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 138.78K USD
- Gün içindeki Venator Universe fiyat değişimi +0.61%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Venator Universe / USD fiyat değişimi, $ +0.0023907.
Son 30 gün içerisinde, Venator Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Venator Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Venator Universe / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0023907
|+0.61%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Venator Universe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.67%
+0.61%
-6.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Venator Universe is a sci-fi RPG survival game that utilizes blockchain infrastructure and is fortified with Web 3 security solutions. Players experience a plethora of entertainment elements, from mining and gathering to production and arena tournaments, from hoverbike races to crate hunting, and from construction to colony plundering. In our game, where virtual values turn into real ones, whether you want to socialize at the space station, incite chaos on PvP open planets, or establish your own civilization on a secure habitat planet We're confident you'll enjoy your time with us. Get your ticket now and board the ship!
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