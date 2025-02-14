Venus ETH Logosu

Venus ETH Fiyatı (VETH)

USD

Venus ETH (VETH) Canlı Fiyat Grafiği

$56.14
$56.14$56.14
-0.50%(1D)

Bugünkü Venus ETH (VETH) Fiyatı

Bugün için canlı Venus ETH (VETH) fiyatı, 56.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Venus ETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Venus ETH fiyat değişimi -0.50%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Venus ETH (VETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ -0.28603449949462.
Son 30 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ -9.3006688880.
Son 60 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ -17.6677239620.
Son 90 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ -8.84668313270817.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.28603449949462-0.50%
30 Gün$ -9.3006688880-16.56%
60 Gün$ -17.6677239620-31.47%
90 Gün$ -8.84668313270817-13.61%

Venus ETH (VETH) Fiyat Analizi

En güncel Venus ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 54.5
$ 54.5$ 54.5

$ 56.65
$ 56.65$ 56.65

$ 98.04
$ 98.04$ 98.04

-0.51%

-0.50%

-0.50%

Venus ETH (VETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Venus ETH (VETH) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus ETH (VETH) Kaynağı

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VETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VETH / AUD
A$88.7012
1 VETH / GBP
44.3506
1 VETH / EUR
53.333
1 VETH / USD
$56.14
1 VETH / MYR
RM249.2616
1 VETH / TRY
2,032.268
1 VETH / JPY
¥8,566.964
1 VETH / RUB
5,024.53
1 VETH / INR
4,875.1976
1 VETH / IDR
Rp920,327.7216
1 VETH / PHP
3,249.9446
1 VETH / EGP
￡E.2,841.8068
1 VETH / BRL
R$323.3664
1 VETH / CAD
C$79.1574
1 VETH / BDT
6,783.9576
1 VETH / NGN
84,294.21
1 VETH / UAH
2,345.5292
1 VETH / VES
Bs3,424.54
1 VETH / PKR
Rs15,690.0072
1 VETH / KZT
28,084.035
1 VETH / THB
฿1,891.3566
1 VETH / TWD
NT$1,839.1464
1 VETH / CHF
Fr50.526
1 VETH / HKD
HK$436.7692
1 VETH / MAD
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