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Venus LINK Fiyatı (VLINK)

USD

Venus LINK (VLINK) Canlı Fiyat Grafiği

$0.382879
$0.382879$0.382879
-0.70%(1D)

Bugünkü Venus LINK (VLINK) Fiyatı

Bugün için canlı Venus LINK (VLINK) fiyatı, 0.382879 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VLINK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Venus LINK Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Venus LINK fiyat değişimi -0.77%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Venus LINK (VLINK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Venus LINK / USD fiyat değişimi, $ -0.0029782422106245.
Son 30 gün içerisinde, Venus LINK / USD fiyat değişimi, $ -0.0308654077.
Son 60 gün içerisinde, Venus LINK / USD fiyat değişimi, $ -0.1316197485.
Son 90 gün içerisinde, Venus LINK / USD fiyat değişimi, $ +0.0943736940528225.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0029782422106245-0.77%
30 Gün$ -0.0308654077-8.06%
60 Gün$ -0.1316197485-34.37%
90 Gün$ +0.0943736940528225+32.71%

Venus LINK (VLINK) Fiyat Analizi

En güncel Venus LINK fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.371774
$ 0.371774$ 0.371774

$ 0.388487
$ 0.388487$ 0.388487

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

-0.75%

-0.77%

+0.10%

Venus LINK (VLINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Venus LINK (VLINK) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Venus LINK (VLINK) Kaynağı

Resmi Websitesi

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VLINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VLINK / AUD
A$0.60494882
1 VLINK / GBP
0.30247441
1 VLINK / EUR
0.36373505
1 VLINK / USD
$0.382879
1 VLINK / MYR
RM1.69998276
1 VLINK / TRY
13.8602198
1 VLINK / JPY
¥58.4273354
1 VLINK / RUB
34.2676705
1 VLINK / INR
33.24921236
1 VLINK / IDR
Rp6,276.70391376
1 VLINK / PHP
22.16486531
1 VLINK / EGP
￡E.19.38133498
1 VLINK / BRL
R$2.20538304
1 VLINK / CAD
C$0.53985939
1 VLINK / BDT
46.26709836
1 VLINK / NGN
574.8928185
1 VLINK / UAH
15.99668462
1 VLINK / VES
Bs23.355619
1 VLINK / PKR
Rs107.00702292
1 VLINK / KZT
191.53521975
1 VLINK / THB
฿12.89919351
1 VLINK / TWD
NT$12.54311604
1 VLINK / CHF
Fr0.3445911
1 VLINK / HKD
HK$2.97879862
1 VLINK / MAD
.د.م3.80581726