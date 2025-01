Vestige (VEST) Nedir?

Vestige (previously TinyChart) is the most reliable data platform for Algorand assets, integrating multiple data sources into easy to digest asset pages. It allows traders to find new ASA's as well as monitor their value. The platform continuously improves with new features and integrates new AMMs. Vestige token is an utility token used for access to premium features.

