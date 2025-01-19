Vetter Skylabs Fiyatı (VSL)
Bugün için canlı Vetter Skylabs (VSL) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VSL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vetter Skylabs Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 458.15 USD
- Gün içindeki Vetter Skylabs fiyat değişimi -4.59%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki VSL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VSL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Vetter Skylabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vetter Skylabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vetter Skylabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vetter Skylabs / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.59%
|30 Gün
|$ 0
|-6.23%
|60 Gün
|$ 0
|-8.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vetter Skylabs fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.89%
-4.59%
-1.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Skylabs is powered by its native BEP-20 token (VSL) and houses two independently functioning launchpad platforms — Launchpad and Vsale. Stakers of VSL get allocations in Launchpad projects and royalties from shared revenue generated from the VSL buy-sell tax and launchpads. Stakers receive 100% of the VSL buy tax and 33.33% of the sell tax, as well as 20% of revenue generated from both Launchpads. Only VSL stakers can participate in top-tier projects launching off Skylabs Launchpad. Vsale follows the standard “open launch” model giving developers a hub to launch projects to the public while locking liquidity. The founding team consists of Robyn Linn, Mike Klinger and Jeremy James. All with years of experience in cryptocurrency projects.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VSL / AUD
A$--
|1 VSL / GBP
￡--
|1 VSL / EUR
€--
|1 VSL / USD
$--
|1 VSL / MYR
RM--
|1 VSL / TRY
₺--
|1 VSL / JPY
¥--
|1 VSL / RUB
₽--
|1 VSL / INR
₹--
|1 VSL / IDR
Rp--
|1 VSL / PHP
₱--
|1 VSL / EGP
￡E.--
|1 VSL / BRL
R$--
|1 VSL / CAD
C$--
|1 VSL / BDT
৳--
|1 VSL / NGN
₦--
|1 VSL / UAH
₴--
|1 VSL / VES
Bs--
|1 VSL / PKR
Rs--
|1 VSL / KZT
₸--
|1 VSL / THB
฿--
|1 VSL / TWD
NT$--
|1 VSL / CHF
Fr--
|1 VSL / HKD
HK$--
|1 VSL / MAD
.د.م--