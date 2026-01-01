Bugünkü Vibey Turtle Fiyatı

Bugünkü Vibey Turtle (VIBEY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 19,29 değişim gösterdi. Mevcut VIBEY / USD dönüşüm oranı VIBEY başına -- şeklindedir.

Vibey Turtle, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.088,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 952,98M VIBEY şeklindedir. Son 24 saat içinde VIBEY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VIBEY, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%51,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vibey Turtle (VIBEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,09K$ 5,09K $ 5,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,09K$ 5,09K $ 5,09K Dolaşım Arzı 952,98M 952,98M 952,98M Toplam Arz 952.977.367,307893 952.977.367,307893 952.977.367,307893

Şu anki Vibey Turtle piyasa değeri $ 5,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBEY arzı 952,98M olup, toplam arzı 952977367.307893. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,09K.