Victory Gem Fiyatı (VTG)
Bugün için canlı Victory Gem (VTG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VTG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Victory Gem Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 289.36 USD
- Gün içindeki Victory Gem fiyat değişimi -1.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Victory Gem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Victory Gem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Victory Gem / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Victory Gem / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.41%
|30 Gün
|$ 0
|+27.19%
|60 Gün
|$ 0
|+0.17%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Victory Gem fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.06%
-1.41%
+11.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).
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