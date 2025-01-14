VidifyAI Fiyatı (VIDAI)
Bugün için canlı VidifyAI (VIDAI) fiyatı, 0.00209216 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 20.92K USD. VIDAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
VidifyAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 575.63 USD
- Gün içindeki VidifyAI fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, VidifyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VidifyAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0007746176.
Son 60 gün içerisinde, VidifyAI / USD fiyat değişimi, $ +0.0018848351.
Son 90 gün içerisinde, VidifyAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0007746176
|+37.02%
|60 Gün
|$ +0.0018848351
|+90.09%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel VidifyAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VidifyAI: Revolutionizing Text to Video. Generate digitally brilliant Ai driven videos with text. Vidify is an AI model that makes high quality, realistic videos fast from text. It is a highly scalable and efficient transformer model trained directly on videos making it capable of generating physically accurate, consistent and eventful shots - directly on Telegram. With VidifyAI, producing breathtaking, high-definition videos has never been more seamless. From simple edits to intricate animations, VidifyAI takes care of it all, ensuring your content rises above the noise in a saturated digital space.
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|1 VIDAI / AUD
A$0.0033683776
|1 VIDAI / GBP
￡0.0017155712
|1 VIDAI / EUR
€0.0020293952
|1 VIDAI / USD
$0.00209216
|1 VIDAI / MYR
RM0.00941472
|1 VIDAI / TRY
₺0.0742507584
|1 VIDAI / JPY
¥0.3303939072
|1 VIDAI / RUB
₽0.2159945984
|1 VIDAI / INR
₹0.1810555264
|1 VIDAI / IDR
Rp34.2976994304
|1 VIDAI / PHP
₱0.1228934784
|1 VIDAI / EGP
￡E.0.1055285504
|1 VIDAI / BRL
R$0.0126994112
|1 VIDAI / CAD
C$0.0029917888
|1 VIDAI / BDT
৳0.2544694208
|1 VIDAI / NGN
₦3.2486851264
|1 VIDAI / UAH
₴0.0885192896
|1 VIDAI / VES
Bs0.11088448
|1 VIDAI / PKR
Rs0.5835871104
|1 VIDAI / KZT
₸1.1104766848
|1 VIDAI / THB
฿0.0726816384
|1 VIDAI / TWD
NT$0.0689994368
|1 VIDAI / CHF
Fr0.0019038656
|1 VIDAI / HKD
HK$0.0162770048
|1 VIDAI / MAD
.د.م0.0210680512