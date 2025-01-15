Viking Token Fiyatı (VIKI)
Bugün için canlı Viking Token (VIKI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VIKI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Viking Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.37K USD
- Gün içindeki Viking Token fiyat değişimi +16.84%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Viking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Viking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Viking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Viking Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+16.84%
|30 Gün
|$ 0
|-63.97%
|60 Gün
|$ 0
|-50.70%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Viking Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.51%
+16.84%
+79.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
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