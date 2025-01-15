Vim Fiyatı (VIZ)
Bugün için canlı Vim (VIZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VIZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vim Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 131.45K USD
- Gün içindeki Vim fiyat değişimi +35.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Vim / USD fiyat değişimi, $ +0.0001294.
Son 30 gün içerisinde, Vim / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vim / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vim / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.0001294
|+35.96%
|30 Gün
|$ 0
|+57.90%
|60 Gün
|$ 0
|+68.90%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vim fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.04%
+35.96%
+20.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VIM is a Create 2 Earn (C2E) ecosystem that enables ecosystem participants to support KOL demanders operating in Social Media with Vanter (NFT) and earn rewards. Through VIM, you can increase the awareness of Social media account holders who wish to become KOLs. Many Social media account holders (Zimmer) are all potential clients of VIM, and partnerships with them can share greater rewards with VIM participants who are defined as Vimmer. Also VIM aims to be the first blockchain ecosystem to link the virtual world with real economic activities. Users (Vimmers) can navigate and perform quests for virtual humans & Zimmers (KOL demander) through their own Vanter & Roggles(NFT).
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