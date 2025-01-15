Vinlink Fiyatı (VNLNK)
Bugün için canlı Vinlink (VNLNK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VNLNK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vinlink Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 25.98 USD
- Gün içindeki Vinlink fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki VNLNK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VNLNK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Vinlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vinlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vinlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vinlink / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-33.21%
|60 Gün
|$ 0
|-68.62%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Vinlink fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Vinlink is a cryptocurrency startup that is using blockchain and AI technology to revolutionize the automotive industry. The company’s goal is to create a transparent and secure record of transactions, maintenance and repair history, ownership and transfer of vehicles, insurance, safety recalls, financing, and charging and refueling of electric and hybrid vehicles. This will improve efficiency, reduce costs, and increase transparency and security for all parties involved, including manufacturers, suppliers, carriers, customs authorities, mechanics, technicians, insurers, regulators, lenders, and vehicle owners. Vinlink’s first utility is a blockchain-based solution for tracking the maintenance and repair history of vehicles. By using smart contracts on the Ethereum blockchain, Vinlink creates a tamper-proof and transparent record of a vehicle’s maintenance and repair history. This will be useful for buyers who want to verify the condition of a used vehicle before purchasing it. Vinlink will also offer its loyal holders a chance to earn extra income through staking. By holding Vinlink tokens, users can earn additional revenue from various sources
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VNLNK / AUD
A$--
|1 VNLNK / GBP
￡--
|1 VNLNK / EUR
€--
|1 VNLNK / USD
$--
|1 VNLNK / MYR
RM--
|1 VNLNK / TRY
₺--
|1 VNLNK / JPY
¥--
|1 VNLNK / RUB
₽--
|1 VNLNK / INR
₹--
|1 VNLNK / IDR
Rp--
|1 VNLNK / PHP
₱--
|1 VNLNK / EGP
￡E.--
|1 VNLNK / BRL
R$--
|1 VNLNK / CAD
C$--
|1 VNLNK / BDT
৳--
|1 VNLNK / NGN
₦--
|1 VNLNK / UAH
₴--
|1 VNLNK / VES
Bs--
|1 VNLNK / PKR
Rs--
|1 VNLNK / KZT
₸--
|1 VNLNK / THB
฿--
|1 VNLNK / TWD
NT$--
|1 VNLNK / CHF
Fr--
|1 VNLNK / HKD
HK$--
|1 VNLNK / MAD
.د.م--