Viridis Network Fiyatı (VRD)
Bugün için canlı Viridis Network (VRD) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VRD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Viridis Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.23 USD
- Gün içindeki Viridis Network fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki VRD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VRD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Viridis Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Viridis Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Viridis Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Viridis Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+0.15%
|60 Gün
|$ 0
|+1.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Viridis Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Viridis.Network is a token built to facilitate decentralized finance for carbon - it will be the gas token of the upcoming Viridis.Network L2, bridgable from ETH onto a dedicated, low-gas chain. Crucially, each Viridis token is made to represent 1 tonne of carbon - when the Viridis onramp is built, users can exchange verified carbon credits for Viridis and explore a full ecosystem of carbon-driven DeFI. The ultimate aim of Viridis is to bring greater financial interest and volume to the carbon market, and grant this growing market the convenience and growth of Decentralized Finance applications.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VRD / AUD
A$--
|1 VRD / GBP
￡--
|1 VRD / EUR
€--
|1 VRD / USD
$--
|1 VRD / MYR
RM--
|1 VRD / TRY
₺--
|1 VRD / JPY
¥--
|1 VRD / RUB
₽--
|1 VRD / INR
₹--
|1 VRD / IDR
Rp--
|1 VRD / PHP
₱--
|1 VRD / EGP
￡E.--
|1 VRD / BRL
R$--
|1 VRD / CAD
C$--
|1 VRD / BDT
৳--
|1 VRD / NGN
₦--
|1 VRD / UAH
₴--
|1 VRD / VES
Bs--
|1 VRD / PKR
Rs--
|1 VRD / KZT
₸--
|1 VRD / THB
฿--
|1 VRD / TWD
NT$--
|1 VRD / CHF
Fr--
|1 VRD / HKD
HK$--
|1 VRD / MAD
.د.م--