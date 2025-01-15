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Vitra Studios Fiyatı (VITRA)

USD

Vitra Studios (VITRA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.0000792
$0.0000792$0.0000792
+1.40%(1D)

Bugünkü Vitra Studios (VITRA) Fiyatı

Bugün için canlı Vitra Studios (VITRA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VITRA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vitra Studios Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.34 USD
- Gün içindeki Vitra Studios fiyat değişimi +1.41%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Vitra Studios (VITRA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vitra Studios / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vitra Studios / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vitra Studios / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vitra Studios / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+1.41%
30 Gün$ 0+23.46%
60 Gün$ 0+46.41%
90 Gün$ 0--

Vitra Studios (VITRA) Fiyat Analizi

En güncel Vitra Studios fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00787016
$ 0.00787016$ 0.00787016

+0.30%

+1.41%

-7.99%

Vitra Studios (VITRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 4.34$ 4.34

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Vitra Studios (VITRA) Nedir?

It is a company dedicated to the development of NFT games based on blockchain technology and games aimed at platforms related to PCs and mobile devices. It's the network's gas token with various uses: Game Currency; Lottery; Marketplace; Mining; Apps: V Video and V Music (copyright).

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Vitra Studios (VITRA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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VITRA Varlığından Yerel Para Birimlerine

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