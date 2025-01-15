Vizion Fiyatı (VIZION)
Bugün için canlı Vizion (VIZION) fiyatı, 0.00228936 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VIZION / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Vizion Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 119.71 USD
- Gün içindeki Vizion fiyat değişimi +3.02%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Vizion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vizion / USD fiyat değişimi, $ -0.0001531771.
Son 60 gün içerisinde, Vizion / USD fiyat değişimi, $ -0.0000328365.
Son 90 gün içerisinde, Vizion / USD fiyat değişimi, $ +0.0004561398073611392.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.02%
|30 Gün
|$ -0.0001531771
|-6.69%
|60 Gün
|$ -0.0000328365
|-1.43%
|90 Gün
|$ +0.0004561398073611392
|+24.88%
En güncel Vizion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+3.02%
+3.85%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 VIZION / AUD
A$0.0036858696
|1 VIZION / GBP
￡0.0018772752
|1 VIZION / EUR
€0.0022206792
|1 VIZION / USD
$0.00228936
|1 VIZION / MYR
RM0.01030212
|1 VIZION / TRY
₺0.0812035992
|1 VIZION / JPY
¥0.362062284
|1 VIZION / RUB
₽0.2368113984
|1 VIZION / INR
₹0.1981670016
|1 VIZION / IDR
Rp37.5304857984
|1 VIZION / PHP
₱0.1344312192
|1 VIZION / EGP
￡E.0.1154753184
|1 VIZION / BRL
R$0.0138735216
|1 VIZION / CAD
C$0.0032737848
|1 VIZION / BDT
৳0.2784548568
|1 VIZION / NGN
₦3.5548953144
|1 VIZION / UAH
₴0.0968628216
|1 VIZION / VES
Bs0.12133608
|1 VIZION / PKR
Rs0.638044632
|1 VIZION / KZT
₸1.2151465008
|1 VIZION / THB
฿0.0794865792
|1 VIZION / TWD
NT$0.0755259864
|1 VIZION / CHF
Fr0.0020833176
|1 VIZION / HKD
HK$0.0178112208
|1 VIZION / MAD
.د.م0.0230538552