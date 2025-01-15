VizslaSwap Fiyatı (VIZSLASWAP)
Bugün için canlı VizslaSwap (VIZSLASWAP) fiyatı, 0.00172799 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VIZSLASWAP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
VizslaSwap Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.52 USD
- Gün içindeki VizslaSwap fiyat değişimi +0.99%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, VizslaSwap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VizslaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0004495442.
Son 60 gün içerisinde, VizslaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0003768803.
Son 90 gün içerisinde, VizslaSwap / USD fiyat değişimi, $ -0.0008975775110680187.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.99%
|30 Gün
|$ -0.0004495442
|-26.01%
|60 Gün
|$ -0.0003768803
|-21.81%
|90 Gün
|$ -0.0008975775110680187
|-34.18%
En güncel VizslaSwap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+0.99%
-4.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
#Hungarian Vizsla Inu ECOSYSTEM! #Hungarian Vizsla Inu Token: (WebSite: https://vizslainu.com/) The first major Hungarian investment & charity token on the Binance Smart Chain. We started as a memecoin, but our goal is to become a significant global altcoin. That’s why we are building a friendly crypto community, creating and developing the HVI ecosystem – while also providing donations to the dogs in need. Incubation program: https://vizslainu.com/incubator/ Charity: https://vizslainu.com/charity/ Blog: https://vizslainu.com/blog/ #VizslaMarket (NFT Market: https://vizslamarket.io/) Self-developed NFT MARKET. The bottom line is the adoption of animals in the form of NFTs, of which more than 90% are donations on average. It is unique in the market because of what do you prefer? Trading random generated #jpeg or the picture of a real living animal which you support? Read more: https://vizslainu.com/nft-vizsla-market/ #VizslaSwap (DeFi: https://www.vizslaswap.com/) VizslaSwap is a decentralized exchange running on BNB Smart Chain with lots of features that let you trade and earn tokens. VizslaSwap Token is a perpetual deflation token with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the ecosystem and create a suitable and sustainable environment for people to liquidity mining and staking pools with high APR. Trade directly from your wallet app. VizslaSwap doesn’t hold your funds when you trade: you have 100% ownership of your own crypto. Read more: https://vizslainu.com/swap/
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|1 VIZSLASWAP / AUD
A$0.0027820639
|1 VIZSLASWAP / GBP
￡0.0014169518
|1 VIZSLASWAP / EUR
€0.0016761503
|1 VIZSLASWAP / USD
$0.00172799
|1 VIZSLASWAP / MYR
RM0.007775955
|1 VIZSLASWAP / TRY
₺0.0612918053
|1 VIZSLASWAP / JPY
¥0.2732816185
|1 VIZSLASWAP / RUB
₽0.1787432856
|1 VIZSLASWAP / INR
₹0.1495748144
|1 VIZSLASWAP / IDR
Rp28.3277003856
|1 VIZSLASWAP / PHP
₱0.1014675728
|1 VIZSLASWAP / EGP
￡E.0.0871598156
|1 VIZSLASWAP / BRL
R$0.0104716194
|1 VIZSLASWAP / CAD
C$0.0024710257
|1 VIZSLASWAP / BDT
৳0.2101754237
|1 VIZSLASWAP / NGN
₦2.6832055921
|1 VIZSLASWAP / UAH
₴0.0731112569
|1 VIZSLASWAP / VES
Bs0.09158347
|1 VIZSLASWAP / PKR
Rs0.481590813
|1 VIZSLASWAP / KZT
₸0.9171825322
|1 VIZSLASWAP / THB
฿0.0599958128
|1 VIZSLASWAP / TWD
NT$0.0570063901
|1 VIZSLASWAP / CHF
Fr0.0015724709
|1 VIZSLASWAP / HKD
HK$0.0134437622
|1 VIZSLASWAP / MAD
.د.م0.0174008593