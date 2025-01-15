Voice Street Fiyatı (VST)
Bugün için canlı Voice Street (VST) fiyatı, 0.00227143 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VST / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Voice Street Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 863.99 USD
- Gün içindeki Voice Street fiyat değişimi -0.23%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Voice Street / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Voice Street / USD fiyat değişimi, $ -0.0002200634.
Son 60 gün içerisinde, Voice Street / USD fiyat değişimi, $ -0.0005892827.
Son 90 gün içerisinde, Voice Street / USD fiyat değişimi, $ -0.002078237108712198.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.23%
|30 Gün
|$ -0.0002200634
|-9.68%
|60 Gün
|$ -0.0005892827
|-25.94%
|90 Gün
|$ -0.002078237108712198
|-47.77%
En güncel Voice Street fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.47%
-0.23%
-7.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Voice Street is a music-based NFT platform with the goal of building Web3.0 on-chain infrastructure for intellectual properties mainly including Music all rights, Artists related IPs, Music derivatives NFTs, and NFT Gamification. Voice street hopes to solve the problem of a single source of music IP cashing and poor cashing ability through the multiple development of music IP derivative value. Music all rights and ownerships could be fractionalized into NFTs to be staked on Voice Street Platform to earn yields generated by streaming platform in VST buyback and redistributing to the staking pool, attracting users in the Defi space. Music IP and gamification is a great value-added way to bring the traditional fan base of celebrities to get to NFT and essentially VS platform, Live house online concerts, DAO community, tokenized game items, celebrity IP co-branded virtual identities, etc. would be all great way for VS gamification to engage artists and their fan bases creating extra monetization vehicle for artists as well.
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|1 VST / AUD
A$0.0036570023
|1 VST / GBP
￡0.0018625726
|1 VST / EUR
€0.0022032871
|1 VST / USD
$0.00227143
|1 VST / MYR
RM0.010221435
|1 VST / TRY
₺0.0805676221
|1 VST / JPY
¥0.3591585116
|1 VST / RUB
₽0.2349567192
|1 VST / INR
₹0.1966149808
|1 VST / IDR
Rp37.2365514192
|1 VST / PHP
₱0.1333783696
|1 VST / EGP
￡E.0.1145709292
|1 VST / BRL
R$0.0137648658
|1 VST / CAD
C$0.0032481449
|1 VST / BDT
৳0.2762740309
|1 VST / NGN
₦3.5270537897
|1 VST / UAH
₴0.0961042033
|1 VST / VES
Bs0.12038579
|1 VST / PKR
Rs0.633047541
|1 VST / KZT
₸1.2056296154
|1 VST / THB
฿0.0788640496
|1 VST / TWD
NT$0.0749344757
|1 VST / CHF
Fr0.0020670013
|1 VST / HKD
HK$0.0176717254
|1 VST / MAD
.د.م0.0228733001