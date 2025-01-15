Voucher GLMR Fiyatı (VGLMR)
Bugün için canlı Voucher GLMR (VGLMR) fiyatı, 0.260539 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. VGLMR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Voucher GLMR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.69 USD
- Gün içindeki Voucher GLMR fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Voucher GLMR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Voucher GLMR / USD fiyat değişimi, $ -0.0750515156.
Son 60 gün içerisinde, Voucher GLMR / USD fiyat değişimi, $ +0.0844576509.
Son 90 gün içerisinde, Voucher GLMR / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0750515156
|-28.80%
|60 Gün
|$ +0.0844576509
|+32.42%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Voucher GLMR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-17.01%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
vGLMR (voucher GLMR) is a liquid staking derivative (LSD) of staked GLMR, with fully underlying GLMR reserve and yield-bearing feature of GLMR staking reward. Users can deposit GLMR into Bifrost SLP protocol and get vGLMR as return, vGLMR can be traded in the open market or be redeemed back to GLMR. Holding vGLMR equals to holding the GLMR staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vGLMR. Why vGLMR? 1. Liquid Staking The product allows users to stake GLMR for liquid vToken, (vGLMR). vGLMR will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Moonbeam-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vGLMR by adjusting the price of vGLMR / GLMR upwards. vGLMR Rate = SLP Staking GLMR (SUM) / vGLMR Total Issuance. 3. Floating redemption period, vGLMR redemption ≤ 28 days While Moonbeam’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vGLMR redemption by matching the real-time vGLMR minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vGLMR is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
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|1 VGLMR / AUD
A$0.41946779
|1 VGLMR / GBP
￡0.21364198
|1 VGLMR / EUR
€0.25272283
|1 VGLMR / USD
$0.260539
|1 VGLMR / MYR
RM1.1724255
|1 VGLMR / TRY
₺9.24131833
|1 VGLMR / JPY
¥41.17818895
|1 VGLMR / RUB
₽26.88501941
|1 VGLMR / INR
₹22.54965045
|1 VGLMR / IDR
Rp4,271.13046416
|1 VGLMR / PHP
₱15.29103391
|1 VGLMR / EGP
￡E.13.14158716
|1 VGLMR / BRL
R$1.57626095
|1 VGLMR / CAD
C$0.37257077
|1 VGLMR / BDT
৳31.68935857
|1 VGLMR / NGN
₦404.56235381
|1 VGLMR / UAH
₴11.02340509
|1 VGLMR / VES
Bs13.808567
|1 VGLMR / PKR
Rs72.6122193
|1 VGLMR / KZT
₸138.28889042
|1 VGLMR / THB
฿9.0407033
|1 VGLMR / TWD
NT$8.59518161
|1 VGLMR / CHF
Fr0.23709049
|1 VGLMR / HKD
HK$2.02699342
|1 VGLMR / MAD
.د.م2.62362773