Wale Fiyatı (WALE)
Bugün için canlı Wale (WALE) fiyatı, 0.00252717 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WALE / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wale Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Wale fiyat değişimi -33.74%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wale / USD fiyat değişimi, $ -0.001286900376740268.
Son 30 gün içerisinde, Wale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wale / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wale / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.001286900376740268
|-33.74%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.97%
-33.74%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
I’m $WALE, the legendary leviathan of the SUI seas — your ultimate meme-powered mascot and the spirit animal of decentralized ambition. Since the dawn of crypto, it’s been the whales — majestic, mysterious, and massively influential — who’ve shaped the tides of the market. We don’t just swim with the current; we create it. Now, I’ve surfaced on SUI, ready to unleash a tidal wave of community-driven energy, unstoppable memes, and market-defining moves. Why follow the school when you can lead the ocean? With $WALE, you’re not just along for the ride — you’re part of a movement. Together, we rise from the depths, flipping charts, flipping narratives, and flipping the game. Powered by the strength of our pod and the magic of memetics, we’re proving that community is the most valuable currency of all. So whether you’re a deep-sea OG or just learning to swim in the SUI ecosystem, there’s room on this wave. Grab your snorkel (or your harpoon), and let’s dive headfirst into the next legendary crypto journey.
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|1 WALE / VND
₫64.79916597
|1 WALE / AUD
A$0.0039423852
|1 WALE / GBP
￡0.0018953775
|1 WALE / EUR
€0.0022239096
|1 WALE / USD
$0.00252717
|1 WALE / MYR
RM0.010866831
|1 WALE / TRY
₺0.0979531092
|1 WALE / JPY
¥0.3673494312
|1 WALE / RUB
₽0.208491525
|1 WALE / INR
₹0.2158455897
|1 WALE / IDR
Rp42.1194831522
|1 WALE / KRW
₩3.5295467088
|1 WALE / PHP
₱0.1399294029
|1 WALE / EGP
￡E.0.1279253454
|1 WALE / BRL
R$0.0142785105
|1 WALE / CAD
C$0.0035127663
|1 WALE / BDT
৳0.308062023
|1 WALE / NGN
₦4.0629564807
|1 WALE / UAH
₴0.105130272
|1 WALE / VES
Bs0.22239096
|1 WALE / PKR
Rs0.7124597664
|1 WALE / KZT
₸1.3087202562
|1 WALE / THB
฿0.0832955232
|1 WALE / TWD
NT$0.0764468925
|1 WALE / AED
د.إ0.0092747139
|1 WALE / CHF
Fr0.0020975511
|1 WALE / HKD
HK$0.0196361109
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|1 WALE / MXN
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