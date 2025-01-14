Wanna Bot Fiyatı (WANNA)

USD

Wanna Bot (WANNA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.02265081
$0.02265081$0.02265081
0.00%(1D)

Bugünkü Wanna Bot (WANNA) Fiyatı

Bugün için canlı Wanna Bot (WANNA) fiyatı, 0.02265081 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 441.10K USD. WANNA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wanna Bot Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 471.13 USD
- Gün içindeki Wanna Bot fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 19.47M USD.

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USD Bazında Wanna Bot (WANNA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ +0.0027053357.
Son 60 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ +0.0034315207.
Son 90 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ +0.009590219787405998.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0027053357+11.94%
60 Gün$ +0.0034315207+15.15%
90 Gün$ +0.009590219787405998+73.43%

Wanna Bot (WANNA) Fiyat Analizi

En güncel Wanna Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0.061015$ 0.061015

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-2.13%

Wanna Bot (WANNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 441.10K
$ 441.10K$ 441.10K

$ 471.13
$ 471.13$ 471.13

19.47M
19.47M 19.47M

Wanna Bot (WANNA) Nedir?

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

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Wanna Bot (WANNA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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WANNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WANNA / AUD
A$0.0364678041
1 WANNA / GBP
0.0183471561
1 WANNA / EUR
0.0219712857
1 WANNA / USD
$0.02265081
1 WANNA / MYR
RM0.101928645
1 WANNA / TRY
0.8036507388
1 WANNA / JPY
¥3.567502575
1 WANNA / RUB
2.3271442194
1 WANNA / INR
1.9602010974
1 WANNA / IDR
Rp371.3246946864
1 WANNA / PHP
1.3264314336
1 WANNA / EGP
￡E.1.143865905
1 WANNA / BRL
R$0.1379434329
1 WANNA / CAD
C$0.0323906583
1 WANNA / BDT
2.7375768966
1 WANNA / NGN
35.0088654279
1 WANNA / UAH
0.960394344
1 WANNA / VES
Bs1.20049293
1 WANNA / PKR
Rs6.312780747
1 WANNA / KZT
12.0289391586
1 WANNA / THB
฿0.7862096151
1 WANNA / TWD
NT$0.7492887948
1 WANNA / CHF
Fr0.0206122371
1 WANNA / HKD
HK$0.1762233018
1 WANNA / MAD
.د.م0.2276406405