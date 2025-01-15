WASD Studios Fiyatı (WASD)
Bugün için canlı WASD Studios (WASD) fiyatı, 0.00156161 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WASD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WASD Studios Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 16.06K USD
- Gün içindeki WASD Studios fiyat değişimi +40.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, WASD Studios / USD fiyat değişimi, $ +0.00044922.
Son 30 gün içerisinde, WASD Studios / USD fiyat değişimi, $ -0.0001586950.
Son 60 gün içerisinde, WASD Studios / USD fiyat değişimi, $ -0.0005881482.
Son 90 gün içerisinde, WASD Studios / USD fiyat değişimi, $ -0.00095443927022188.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00044922
|+40.38%
|30 Gün
|$ -0.0001586950
|-10.16%
|60 Gün
|$ -0.0005881482
|-37.66%
|90 Gün
|$ -0.00095443927022188
|-37.93%
En güncel WASD Studios fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.75%
+40.38%
-15.36%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WASD Studios was founded by a group of passionate gamers who shared a common love for first-person shooter (FPS) and multiplayer games. The name "WASD" pays homage to the traditional keyboard controls used in many popular FPS games, symbolizing the studio's dedication to creating immersive and engaging gaming experiences. The lore behind WASD Studios traces back to a time when the founders, a diverse team of developers, designers, and gamers, came together with a shared vision of pushing the boundaries of gaming innovation. Drawing inspiration from their collective experiences in competitive gaming and game development, they set out to establish a studio that would redefine the FPS and multiplayer gaming landscape.
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|1 WASD / AUD
A$0.0025141921
|1 WASD / GBP
￡0.0012805202
|1 WASD / EUR
€0.0015147617
|1 WASD / USD
$0.00156161
|1 WASD / MYR
RM0.007027245
|1 WASD / TRY
₺0.0553903067
|1 WASD / JPY
¥0.2469217732
|1 WASD / RUB
₽0.1615329384
|1 WASD / INR
₹0.1351729616
|1 WASD / IDR
Rp25.6001598384
|1 WASD / PHP
₱0.0916977392
|1 WASD / EGP
￡E.0.0787832245
|1 WASD / BRL
R$0.0094633566
|1 WASD / CAD
C$0.0022331023
|1 WASD / BDT
৳0.1899386243
|1 WASD / NGN
₦2.4248523919
|1 WASD / UAH
₴0.0660717191
|1 WASD / VES
Bs0.08276533
|1 WASD / PKR
Rs0.435220707
|1 WASD / KZT
₸0.8288713558
|1 WASD / THB
฿0.0541722509
|1 WASD / TWD
NT$0.0515175139
|1 WASD / CHF
Fr0.0014210651
|1 WASD / HKD
HK$0.0121493258
|1 WASD / MAD
.د.م0.0157254127