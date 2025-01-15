Waste Digital Coin Fiyatı (WACO)
Bugün için canlı Waste Digital Coin (WACO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WACO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Waste Digital Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.77 USD
- Gün içindeki Waste Digital Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Waste Digital Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Waste Digital Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Waste Digital Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Waste Digital Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-73.47%
|60 Gün
|$ 0
|+19.42%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Waste Digital Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+6.26%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WaCo (Waste digital coin) solution aims to integrate the consumer with the WaCo APP into the waste chain system. With WaCo, consumers enjoy benefits while disposing of wastes. The idea is to reward users with cryptocurrency tokens after successfully disposing of their waste. In exchange, crucial data will be obtained from consumers, such as customer patterns, accumulation and handling of waste, and availability of disposed products to feed the recycling industry. The information obtained from the consumers can be used by stakeholders such as the recycling industry, consumer goods manufacturers, and government bodies in charge of waste collection policies. The WaCo project focuses on many different layers of impact, from social, ethnical, environmental and educational impact on one hand to business and revenues opportunity on the other. With one big impact, all the objectives are synchronized in the same direction of sustainability. WaCo aims to achieve a win win situation for every party involved in the project.
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