Water on Sui Fiyatı (WATER)
Bugün için canlı Water on Sui (WATER) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 33,24K USD. WATER / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Water on Sui Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Water on Sui fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 10,00B USD.
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Gün içerisinde, Water on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Water on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Water on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Water on Sui / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
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|30 Gün
|$ 0
|-%4,29
|60 Gün
|$ 0
|+%16,43
|90 Gün
|$ 0
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$WATER is the meme token that’s making a big splash on the Sui blockchain. Born from the essence of water itself, this project is about more than just tokens—it’s about capturing the fluidity and unstoppable force of water. With zero taxes, $WATER brings a laid-back, fun-loving attitude to the crypto space, making it an easy choice for anyone looking to ride the next big wave in crypto. The Sui blockchain, inspired by water, provides the perfect foundation for $WATER to flow freely and grow steadily. We're here for the vibes, the laughs, and the gains, but most importantly, we’re here to celebrate community. $WATER embodies the refreshing spirit of Sui, bringing together enthusiasts who want a piece of something fresh and fun. Whether you're in it for the ride or just to see where the currents take us, $WATER is here to keep things cool, vibrant, and constantly moving. Join us as we turn the tides and make $WATER the most refreshing asset on the Sui chain!
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