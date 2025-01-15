WaxFusion Staked WAX Fiyatı (LSWAX)
Bugün için canlı WaxFusion Staked WAX (LSWAX) fiyatı, 0.057774 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LSWAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WaxFusion Staked WAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.70K USD
- Gün içindeki WaxFusion Staked WAX fiyat değişimi +8.24%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, WaxFusion Staked WAX / USD fiyat değişimi, $ +0.00439998.
Son 30 gün içerisinde, WaxFusion Staked WAX / USD fiyat değişimi, $ -0.0000905318.
Son 60 gün içerisinde, WaxFusion Staked WAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WaxFusion Staked WAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00439998
|+8.24%
|30 Gün
|$ -0.0000905318
|-0.15%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WaxFusion Staked WAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.69%
+8.24%
+6.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WaxFusion is an open-source liquid staking protocol on WAX Blockchain. When users deposit WAX into the protocol, they receive a liquid staked token called LSWAX. The funds deposited by users are used for staking, and CPU rentals; both of which result in a majority of earned WAX being shared with LSWAX holders. The protocol also incentivizes liquidity on WAX, by allocating a portion of earned rewards to LP farms once per week.
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|1 LSWAX / AUD
A$0.09301614
|1 LSWAX / GBP
￡0.04737468
|1 LSWAX / EUR
€0.05604078
|1 LSWAX / USD
$0.057774
|1 LSWAX / MYR
RM0.259983
|1 LSWAX / TRY
₺2.04924378
|1 LSWAX / JPY
¥9.13522488
|1 LSWAX / RUB
₽5.97614256
|1 LSWAX / INR
₹5.00091744
|1 LSWAX / IDR
Rp947.11460256
|1 LSWAX / PHP
₱3.39248928
|1 LSWAX / EGP
￡E.2.9146983
|1 LSWAX / BRL
R$0.35011044
|1 LSWAX / CAD
C$0.08261682
|1 LSWAX / BDT
৳7.02705162
|1 LSWAX / NGN
₦89.71088946
|1 LSWAX / UAH
₴2.44441794
|1 LSWAX / VES
Bs3.062022
|1 LSWAX / PKR
Rs16.1016138
|1 LSWAX / KZT
₸30.66528372
|1 LSWAX / THB
฿2.00418006
|1 LSWAX / TWD
NT$1.90596426
|1 LSWAX / CHF
Fr0.05257434
|1 LSWAX / HKD
HK$0.44948172
|1 LSWAX / MAD
.د.م0.58178418