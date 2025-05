WEEBS (WEEBS) Nedir?

Weebs App is the Web3 Marketplace for Anime-Comic-Gaming industry. Weebs token is aimed to enable cross-border transaction through defi and increase monetization channels of creators through its Cosplay-To-Earn model. Weebs also enables exclusive merchandise creation via voting and staking. Its WeebsVerse powers up Creators and fans engagements through virtual meet & greet. Weebs is aimed to be the largest ACG marketplace in the world.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

WEEBS (WEEBS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi