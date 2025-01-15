Wethio Space Fiyatı (WESP)
Bugün için canlı Wethio Space (WESP) fiyatı, 0.01996965 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WESP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wethio Space Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.62K USD
- Gün içindeki Wethio Space fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Wethio Space / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wethio Space / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Wethio Space / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Wethio Space / USD fiyat değişimi, $ -21.24841374003045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Gün
|$ -21.24841374003045
|-99.90%
En güncel Wethio Space fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
“Discover the journey of the Wethio Space project, where passion and ingenuity unite to make a lasting impact in Africa. With a relentless drive for change, the visionary Wethio Space team set out to tackle a vital question: how can we transform Africa by unleashing its full potential, uplifting vulnerable communities, and closing the gaps that hinder progress? In the midst of boundless ideas, a groundbreaking concept was born – one that will reshape communication and propel Africa into uncharted territories. Our audacious plan involves launching nanosatellites into orbit and establishing ground stations across the continent, forming an unparalleled network that will revolutionize connectivity for all of Africa. Imagine remote villages once disconnected from the world, where possibilities were scarce and voices remained unheard. Thanks to Wethio Space, these communities will now be seamlessly connected, empowering residents with internet access, vital services, education opportunities, and the chance for economic growth. Embark on this exhilarating journey and become part of a historic movement, as we work together to forge a brighter future for all. Together, let'ts create a world where possibilities know no boundaries, and where Africa shines as a testament to the transformative power of unity.”
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