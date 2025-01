WILDCOIN (WILDCOIN) Nedir?

The WILDCOIN project harnesses AI and Web3 to revolutionize the care experience. WILDCOIN’s proprietary Animal Vision AI (AVAI) technology assigns pets a unique Animal Decentralized Identity (ADID) connected to optimism, an ethereum equivalent layer-2 scaling solution, streamlining pet health record management for owners and veterinarians. The WILDCOIN token is the financial lifeblood fueling the WILD ecosystem. This unique token enables holders to unlock innovative DeFi features such as farming, high-yield staking, and savings within the ~$300 billion pet care sector. According to WILDCOIN's tokenomics, each on-chain transaction has a 0.5% transfer fee. The creators of this token envision a future where token holders benefit financially by contributing to animal welfare. As WILDCOIN expands its presence, more users will have the opportunity to support this impactful cause.

